Seppe Smits snowboardt op 6.500 meter hoogte 10 augustus 2019

00u00 0

Niet de verhoopte 7.134 meter hoge top van Peak Lenin, wél een spectaculaire afdaling vanaf 6.500 meter. Daarmee zit het Kirgizische avontuur van Seppe Smits (links op foto) erop. Onze Belgische snowboardtrots vertrok eind juli met 17 andere alpinisten, skiërs en snowboarders om er de mythische Peak Lenin te beklimmen. Bedoeling was om vanaf de top - zo'n 7.134 meter - terug naar het kamp op 4.600 meter te snowboarden en zo de eerste Belgische snowboarder te worden die vanaf die hoogte afdaalde. De absolute top werd het dus niet, maar met die 6.500 meter is Smits minstens even blij: "Terug in de bewoonde wereld na de krankzinnigste trip van mijn leven", postte hij op zijn Instagrampagina. "Ik klom tot 6.500 meter en snowboardde samen met Frederic Magnus (een van de expeditieleden, rechts op foto) terug naar beneden." 5 van de 18 Belgen bereikten uiteindelijk de top van Peak Lenin.

