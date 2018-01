Seppe Smits draagt de vlag Winterspelen 9-25 februari 25 januari 2018

00u00 0

Snowboarder Seppe Smits, wereldkampioen slopestyle, zal tijdens de openingsceremonie van de Winterspelen in Pyeongchang op vrijdag 9 februari de Belgische vlag dragen. De 26-jarige atleet uit Westmalle volgt zo bobsleester Hanna Mariën op, die in 2014 de Belgische selectie in Sotchi leidde. "Ik vind het een eer en kijk uit naar de openingsceremonie", reageerde Smits. "Ik ben zeker dat het mij een extra boost zal geven voor de kwalificaties." Die staan de volgende ochtend al op het programma, zondag volgt de finale in slopestyle al. Team Belgium bestaat in Zuid-Korea uit 19 atleten, die in negen sporten zullen aantreden. Ze kunnen rekenen op de steun van gewezen IOC-voorzitter Jacques Rogge, die op zijn 75ste de Winterspelen zal bijwonen: "Het is de bedoeling dat ik het volledige toernooi blijf." (VH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN