Sep Vanmarcke (5de): "Genekt door overtal" 25 juni 2018

"Drie man van Quick.Step en drie man van Lotto-Soudal in de finale: dat heeft me genekt", zei Sep Vanmarcke (29, EF Education First). "Het is onmogelijk om op alles te reageren. Toen Lampaert en Gilbert de laatste keer gingen, heb ik even naar de Lotto's gekeken. Had ik geweten dat dat het cruciale moment was, dan had ik zelf nog een extra inspanning gedaan, maar die dingen weet je dus niet. Jammer dat de koers geen 30 kilometer langer was, dan had ik meer kans gehad. Ik denk dat ik een van de sterkste renners in koers was. Straf eigenlijk, als je mijn voorbereiding ziet. In het begin van de week had ik nog wat last van maagproblemen uit de Ronde van Zwitserland. Daarna was er een overlijden in de familie van Hanne (zijn vrouw, red.), waar ik mentaal mee bezig was. En donderdag en vrijdag moest ik nog naar Spanje voor een ploegentijdrittraining in functie van de Tour. Dan is dit geen slecht resultaat - ook al vind ik het een gemiste kans." (BA)

