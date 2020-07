Exclusief voor abonnees Sensoa pleit voor 'digitale seks', en als dat niet lukt: "Vermijd contact tussen gezichten" 02 juli 2020

00u00 0

De lockdown mag dan wel versoepeld zijn, toch blijft het moeilijk om de fundamentele behoefte van de mens aan intimiteit en seks te verzoenen met de maatregelen van social distancing. Daarom heeft expertisecentrum Sensoa een aantal 'risicoverminderende' regels en adviezen opgesteld voor mensen zonder partner die toch seks willen hebben in coronatijden. "We vangen signalen op dat mensen zonder partner niet langer bij de pakken blijven zitten, met alle risico's van dien. We nemen deze nood ernstig", klinkt het bij Sensoa. De drie basisregels van het centrum luiden als volgt: maak afspraken waar jij en je partner(s) zich goed én veilig bij voelen, vermijd contacten wanneer je mogelijke symptomen van Covid-19 hebt en onthoud dat minder partners ook minder risico's betekent. Daarnaast geeft Sensoa nog enkele algemene adviezen, zoals handen wassen, contact vermijden tussen gezichten en geen speeksel gebruiken als glijmiddel. Tot slot moedigen ze digitale seks aan, zoals webcamseks en erotische foto's. "Zo raak je niemand anders aan en is er geen extra risico."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen