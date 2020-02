Exclusief voor abonnees Sensatie aan de Winketkaai 01 februari 2020

Even nam Oostende een vlucht langs Mc Intosch voor 21-27. Maar ook niet meer dan dat. Want het ontbrak de bezoekers aan fut. Het was Deroover die de vaart er weer inkreeg voor Mechelen - assists naar Coleman en Kok, pareltjes in dank aangenomen. Oostende op achterstand aan de rust : 40-36. Opnieuw remde de thuisploeg zichzelf weer af. Vijf gemiste vrijworpen, twee balverliezen bovenop en de bom van Angola : de regerende kampioen leek helemaal klaar om de wedstrijd over te nemen. Thompson sloeg weer toe. Clark, Coleman en Deroover beenden Mechelen opnieuw bij: 66-66. Spanning tot de laatste minuut. Nee, seconde. Niet Djordjevic maar uiteindelijk Simmons werd de matchwinnaar. Dit Mechelen is meer dan competitief. (DBM)

