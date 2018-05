Sennek viert 28ste verjaardag in Lissabon 02 mei 2018

Bij haar vertrek in Zaventem zaterdag kreeg ze een pakje mee, met de vraag om het pas te openen op haar verjaardag. En daar hield onze Songfestivalhoop Sennek zich netjes aan. Maandag, tijdens het ontbijt, mocht ze het eindelijk uitpakken. Deze krant wenst haar het allerbeste toe in Lissabon, en schonk haar daarom een edelsteenbol van obsidiaan-goud. Laura, die 28 werd, was erg verrast en opgetogen. Er kon ook een kushandje van af. De zangeres draagt al maanden een armband met obsidiaansteentjes en liet onlangs ook een hangertje maken met een edelsteen die ze van haar mama kreeg. Vandaag mag Sennek in de Portugese hoofdstad van een vrije dag genieten. Morgen staat de tweede repetitie op de agenda. 's Avonds wordt de delegatie ontvangen door de Belgische ambassadeur in Lissabon. (MC)

