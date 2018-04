Sennek op verkenning voor Eurosong 09 april 2018

Sennek, onze inzending voor het Eurovisiesongfestival dit jaar, vertoeft momenteel in Israël. Gisteren is ze vertrokken, morgen zal ze haar nummer 'A Matter Of Time' opvoeren in de Eurovision pre-show, op Tabin Square in Tel Aviv. Ook zal ze er interviews geven over haar kandidatuur aan het Songfestival.

