Sennek draagt transparante jurk "met donker kantje, net als zijzelf" 30 april 2018

Onze Songfestivaltrots Sennek heeft haar outfit onthuld. De zangeres werkte daarvoor samen met ontwerpster Veronique Branquinho en showde de outfit tijdens de eerste repetitie. Het gaat om een zwarte transparante tulejurk. Daaronder komt een broek met mannelijke snit, om zo het contrast met de romantische jurk duidelijk te maken. "Tijdens de repetities werd duidelijk dat dit dé outfit was", zegt Branquinho. "Hij vloeide zo mooi samen met de act en het lichtspel. Dit past perfect bij Sennek: het is geen klassieke jurk, wel een vrouwelijke outfit met een donker, romantisch kantje - net als Sennek zelf. Het is ook een erg cameragenieke jurk", besluit ze.

