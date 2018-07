Senioren krijgen gratis cursus ondergronds parkeren 31 juli 2018

Een zenuwslopende opdracht vinden veel senioren het om een parkeergarage binnen te rijden. Daarom organiseert het Kortrijkse parkeerbedrijf Parko op 30 september een gratis cursus om hen de kneepjes van het vak te leren. "We zullen hen niet alleen tonen hoe ze veilig een ondergrondse parking in- en uitrijden, maar ook hoe ze er hun wagen efficiënt kunnen parkeren. Bovendien geven we uitleg over de betaalmogelijkheden, zoals het gebruik van badges, bankkaarten en nummerplaatherkenning", zegt Peter De Meyer van Parko. "Hopelijk ondervinden ze dan bij hun volgend bezoek aan een parkeergarage geen stress meer." (JME)