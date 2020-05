Exclusief voor abonnees Senioren in 350 woonzorgcentra leren eenvoudig whatsappen 12 mei 2020

Het bedrijf '25-8' uit Aalter heeft de afgelopen week zo'n 350 zorgtelefoons (een groot uitgevallen telefoon met telefoonhoorn en videoscherm) verspreid over evenveel woonzorgcentra in Vlaanderen. Het unieke aan deze zorgtelefoons is dat 25-8 ze ontdaan heeft van alle toeters en bellen en er alleen WhatsApp op heeft geïnstalleerd. Honderden bewoners hadden weer contact met de familie zonder dat dit de verpleegkundigen extra belast heeft. De woonzorgcentra gebruiken het toestel op twee manieren. Sommige plaatsen het op een mobiele unit en laten het toestel rondgaan op de kamers bij de bewoners. Anderen hebben een aparte ruimte ingericht waar ouderen om beurt kunnen whatsappen met familie en vrienden. Na gebruik wordt het toestel ontsmet en kan de volgende bewoner videobellen.

