Senioren gebruiken amper smartphone 07 maart 2018

Senioren lopen maar niet warm voor smartphones. Terwijl ruim 90 procent van de jongeren een slimme telefoon heeft, is dat in de leeftijdscategorie 65 tot 74 jaar maar 32 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau Statbel. In totaal heeft 73 procent van de Belgische bevolking een smartphone. In 2016 was dat nog 67 procent. De rest houdt het bij een klassieke gsm. Slechts 2 procent zegt in de voorbije drie maanden geen gsm of smartphone te hebben gebruikt. Maar een grote groep blijft dus achter: vanaf 44 jaar neemt het smartphonegebruik stelselmatig af. 76 procent tussen 45 en 54 gebruikt er een, 57 procent tussen 55 en 64 jaar en amper 32 procent onder de 65 tot 74-jarigen.