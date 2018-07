Senegalees trio scheidsrechters 02 juli 2018

Twee matchen, één rode kaart: dat zijn de statistieken van Malang Diedhiou, de scheidsrechter van vanavond. De 45-jarige Senegalees is bezig aan zijn eerste WK en floot in de groepsfase reeds Costa Rica-Servië en Uruguay-Rusland. Een verpletterende indruk maakte hij daarin niet, maar zijn rode kaart voor Smolnikov was wél terecht. Diedhiou, eerder actief op de Olympische Spelen en de Africa Cup, krijgt twee landgenoten als lijnrechters ter ondersteuning in Rostov. De Duitser Felix Zwayer is de VAR, hij wordt bijgestaan door zijn landgenoot Borsch, de Fransman Turpin en de Nederlander Makkelie. (PJC/VDVJ)