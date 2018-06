Senegal roept Mbengue op als vervanger 18 juni 2018

00u00 0

Senegal voert in extremis een wijziging door in zijn WK-selectie. Verdediger Adama Mbengue wordt bij de groep gehaald om Saliou Ciss te vervangen. Die sukkelt met een enkelblessure en moet in laatste instantie afhaken. Senegal opent morgen zijn WK tegen Polen.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over FIFA

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Senegal

wereldkampioenschap