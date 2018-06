Senegal moet Afrikaanse eer verdedigen 28 juni 2018

00u00 0

Gans Afrika kijkt naar Senegal. Na de uitschakeling van Marokko, Egypte, Tunesië en Nigeria ligt alle hoop van het continent bij de 'Leeuwen van Teranga'. "Extra druk geeft dat niet", verzekerde Kalidou Koulibaly. "Het is net positief. We weten dat het hele continent achter ons staat en dat geeft een geweldig gevoel. We gaan er alles aan doen om ons bij de laatste zestien te knokken."