Sénéchal wint GP Le Samyn Buitenlanders scoren meer dan ooit voor team Lefevere 06 maart 2019

Dat is dan drie op drie voor Deceuninck-Quick.Step op Belgische bodem. Na de Tsjech Zdenek Stybar in de Omloop en de Luxemburger Bob Jungels in Kuurne-Brussel-Kuurne won de Fransman Florian Sénéchal gisteren de GP Le Samyn. De ploeg van Patrick Lefevere bevestigt zo nog maar eens zijn status van veelwinnaar. De winst van Sénéchal was dit seizoen al de dertiende van een buitenlander op een voorlopig totaal van veertien voor Deceuninck-Quick.Step. Philippe Gilbert zorgde met etappewinst in de Ronde van de Provence voor de enige Belgische zege. Nooit was het aandeel van de buitenlanders zo groot bij het team. Met uitzondering van het debuutjaar van de succesploeg teerde Quick.Step in het vorige decennium nochtans vooral op Belgisch succes, dankzij de dominantie van Tom Boonen. Sinds de kentering in 2011 zorgden buitenlanders voor de meeste zegeruikers. Met een voorlopige climax in het huidige voorjaar dus. (VDVJ)

