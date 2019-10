Exclusief voor abonnees Sénéchal op de vuist met walscheid 04 oktober 2019

Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick.Step) vloerde in de Sparkassen Münsterland Giro thuisrijder Pascal Ackermann en onze landgenoot Tim Merlier in een massasprint. Hodegs lead-out Florian Sénéchal deelde na de finish een tik uit aan Maximilian Walscheid, volgens Sénéchal was die verantwoordelijk voor zijn valpartij toen de Fransman zich liet uitzakken. Sénéchal bood even later zijn excuses aan. "Sorry voor mijn brutale reactie, ik was bang omdat ik net hersteld ben van een gebroken schouder." Deceunick-Quick.Step veroordeelt het gedrag van Sénéchal: "We hebben het akkefietje uitgeklaard en intern geregeld. Sénéchal zal een boete betalen waarvan het bedrag integraal wordt geschonken aan een goed doel", tweette de ploeg

