Semenya trekt naar Sporttribunaal

Atletiek

Voorspelbaar: tweevoudig olympisch kampioene Caster Semenya trekt naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS) om de nieuwe regels van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) over hyperandrogene atleten aan te vechten. "Ik ben boos dat ik nog maar eens in de schijnwerpers sta. Ik spreek niet graag over de nieuwe regels. Ik wil gewoon op een natuurlijke wijze lopen, zoals ik ben geboren. Ik ben Mokgadi Caster Semenya en ik ben een snelle vrouw." Eind april kondigde de IAAF aan dat vrouwelijke atleten, die van nature veel meer testosteron aanmaken dan de gemiddelde vrouw, vanaf 1 november hun testosteronniveau met behulp van medicijnen moeten laten zakken tot 5 nanomol per liter bloed als ze nog aan grote kampioenschappen willen deelnemen. Het TAS floot de IAAF in 2015 al eens terug na beroep van een Indische atlete. Er moest meer bewijs worden geleverd en dat is volgens het IAAF nu wel voorhanden. (VH)

