Semedo concreter, Jovanovic een piste voor Club 15 juni 2018

Het dossier van Alfa Semedo Esteves (20), de verdedigende middenvelder uit Guinea-Bissau, wordt concreter. Volgens Portugese media staat Club Brugge dicht bij een deal voor 4 miljoen euro met zijn club Moreirense, maar zover is het nog niet. Vooral omdat zijn vorige werkgever Benfica een clausule heeft laten opnemen waardoor het de kans heeft om over het bod van een andere ploeg te gaan. Een andere naam die valt, is die van de Servische spits Djordje Jovanovic (19) van Partizan Belgrado. (WDK/NP)