Sels verlengt contract bij Straatsburg 19 oktober 2019

Matz Sels heeft zijn contract bij de Franse eersteklasser Straatsburg met twee seizoenen verlengd. De 27-jarige Rode Duivel ligt er nu onder contract tot medio 2024. Sels maakte in de zomer van 2018 de overstap van het Engelse Newcastle. Een seizoen eerder was hij actief op uitleenbeurt bij Anderlecht. Vóór zijn passage bij Newcastle verdedigde Sels het doel van AA Gent, de club waarmee hij in 2015 de titel pakte. (VDVJ)