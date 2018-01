Sels: "Ik was 100% zeker: het was buitenspel" 29 januari 2018

00u00 0

Matz Sels pakte gisteren punten met zijn handen en met zijn... radde tong. De Anderlechtdoelman was niet alleen bijzonder betrouwbaar in doel, hij zorgde er ook voor dat een doelpunt van Cimirot werd afgekeurd. "Op dat schot verhindert een speler van Standard (Cop, red.) dat ik naar de bal kan duiken. Die speler stond duidelijk buitenspel. Niemand had het eerst door, noch de scheidsrechter, noch de grensrechter, noch mijn ploegmaats. Maar ik was 100% zeker. Ik ben verhaal gaan halen bij Delferière en bij de grensrechter en uiteindelijk hebben ze toch ingezien dat het buitenspel was." (MJR)