Sels én Mbemba akkoord met Anderlecht 29 mei 2018

00u00 0

Luc Devroe heeft bijna zijn eerste twee toptransfers beet. De nieuwe Anderlechtmanager bereikte eerder al een akkoord met Matz Sels (26) over een vijfjarig contract en gisteren raakte hij het ook met de entourage van Chancel Mbemba (23) eens over een vierjarige overeenkomst. De twee akkoorden willen echter nog niet zeggen dat Sels én Mbemba op 18 juni de trainingen met paars-wit hervatten. Devroe moet nu met Newcastle, nog steeds eigenaar van beide spelers, aan tafel om de deal helemaal rond te krijgen. Newcastle probeert Sels en Mbemba in een packagedeal te betrekken en wil voor beiden zo'n tien miljoen euro vangen, een bedrag dat Anderlecht nog serieus wil onderhandelen. Intussen hebben ook Club Brugge en Standard de hoop op Mbemba nog niet opgegeven en is er groeiende interesse vanuit China en Turkije voor de Congolese verdediger. Verwacht mag evenwel worden dat volgende week beide transfers naar Anderlecht helemaal worden afgehandeld. (MJR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN