Selfies nemen, een echte kunst 04 april 2018

Dát moest er natuurlijk van komen: een selfiemuseum, helemaal gewijd aan de 'kunst' van het digitale zelfportret. Dat 'Museum of Selfies' opende afgelopen weekend in Glendale, California (VS). Het is eigenlijk een interactieve tentoonstelling die de geschiedenis van het culturele fenomeen uit de doeken doet, te beginnen met de zelfportretten van Rembrandt. Enkele plekjes waar je een indrukwekkende selfie kan maken, bijvoorbeeld bij een omgevallen standbeeld, ontbreken natuurlijk niet. En dan snel op sociale media plaatsen, uiteraard. (NV)

HLN