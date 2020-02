Exclusief voor abonnees Selfie van de zon 08 februari 2020

Nooit eerder kon de zon van zo dichtbij bewonderd worden. Met dank aan de Hawaïaanse Daniel K. Inouye Solar-telescoop, met zijn hoofdspiegel van vier meter doorsnede één van de grootste ter wereld. Hoewel de zon op ruim 150 miljoen kilometer van de aarde ligt en ruim 700.000 kilometer diameter heeft, wist de telescoop er de dichtste foto ooit van te maken. De goudgele 'vlekken' zijn plasmabellen (geïoniseerd gas, red.) die vanuit het zonne-oppervlak opborrelen, afkoelen en weer neerkomen. Het kleinste bubbeltje op de foto is in werkelijkheid even groot als pakweg New York, met een diameter van 30 kilometer, terwijl de grotere zonnebubbels dan weer een zelfde omvang als België hebben. (StV)

