Selemani speelgerechtigd maar... geblesseerd 22 november 2019

Faïz Selemani mag voetballen voor KV Kortrijk. Hij zal er zondag nog wel niet bij zijn op Anderlecht, want hij blesseerde zich uitgerekend deze week aan de adductoren, tijdens de wedstrijd met de Comoren tegen Egypte. De Brusselse kortgedingrechter stelde Selemani in beroep in het gelijk bij zijn klacht tegenover de voetbalbond. Hij kan vanaf nu uitkomen voor KV Kortrijk, dat hem deze zomer aansloot nadat hij in onvrede opstapte bij Union - dat had hem naar de B-kern gestuurd. Tot hiertoe trainde de Comorees voluit mee met KVK. (ESK)