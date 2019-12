Exclusief voor abonnees Selemani niet tegen z'n ex-club, Jakubech klaar voor penalty's 18 december 2019

00u00 0

De slapste affiche van de kwartfinale is meteen ook de enige die niet live op tv te zien is, maar het doet niets af van de ambities van beide teams. Union wil net als vorig seizoen minstens de halve finale halen - daarin toen pas uitgeschakeld door KV Mechelen - en Kortrijk zoekt een uitlaatklep voor een nu al mislukte competitie. Faïz Selemani is er niet bij, dat verzacht de zeden aan het Dudenpark. De Comorees ontdeed zich via de rechtbank van zijn oorspronkelijke club Union en is inmiddels speelgerechtigd bij KV Kortrijk. Maar alsof de duivel ermee gemoeid is, staat hij sindsdien vrijwel de hele tijd geblesseerd aan de kant. Gisteren liep hij al stevig rondjes, maar vroeger dan op tweede kerst tegen Cercle Brugge komt hij niet in de selectie.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Union

Kortrijk

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement