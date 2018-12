Selectieproblemen voor Bölöni 08 december 2018

Laszlo Bölöni heeft kopzorgen in aanloop naar de wedstrijd tegen Cercle. Arslanagic, Baby, Govea, Seck en Yatabaré zijn hoe dan ook out. Batubinsika en Haroun zijn onzeker. Mbokani en Opare misten deze week enkele trainingen, maar liepen er gisteren net als Batubinsika toch weer bij. Haroun nog niet. Om aan 18 namen te raken, moet Bölöni bij de beloften aankloppen. "Ik ben ermee bezig", zegt Bölöni. "Maar nerveus, neen, dat nog niet. Evident was het niet om de wedstrijd voor te bereiden."

