Selectiedienst federale politie collectief 'ziek' 25 oktober 2019

De Vlaamse selectiedienst van de federale politie heeft zich collectief ziek gemeld uit onvrede met een hervorming die ervoor moet zorgen dat het rekruteringsproces sneller verloopt. Voortaan zullen kandidaten vooral via computertests en menselijke proeven beoordeeld worden. Er zal nog maar één gesprek zijn met een psycholoog in plaats van drie. "Zo dreigen nog meer ongeschikte kandidaten door de mazen van het net te glippen", waarschuwt de dienst, waar 25 personen werken. Vorig jaar bleek nog dat ex-drugsdealers, vechtersbazen en zware verkeerscriminelen door de selectie raakten. Door de collectieve ziekmelding staan honderden dossiers nu 'on hold'.

