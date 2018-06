Seleção slechts 3 keer eruit in eerste ronde 27 juni 2018

Op twintig deelnames - de Seleção was aanwezig op alle WK's - overleefde Brazilië slechts drie keer de eerste ronde niet: in 1930, 1934 en 1966. In 1934 zat hun toernooi er zelfs na één wedstrijd op. Het WK bestond toen enkel uit knock-outrondes en Brazilië verloor zijn eerste wedstrijd tegen Spanje met 3-1. In 1930 en 1966 geraakte de Goddelijke Kanaries niet voorbij de groepsfase. Een pijnlijk record dat Neymar en co dus liever vermijden. (DPB)