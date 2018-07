Seleção 17de keer bij laatste acht 03 juli 2018

Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië plaatste zich al bij al vrij eenvoudig voor de kwartfinale. Op zich niet zo opzienbarend. De Seleção is een vaste klant in de eindfase van het toernooi. Slechts op vier van de 21 WK's schopten ze het niet tot bij de laatste acht. In 1934 namen er 16 landen deel aan het WK en begon het toernooi met acht duels met rechtstreeks uitschakeling. Spanje knikkerde de Brazilianen er al in de eerste wedstrijd uit. In 1966 liep het een tweede keer mis, in 1982 een derde keer. De laatste keer dat Brazilië niet naar de kwartfinale doorstootte was in 1990. In Italië was Argentinië te sterk in de 1/8ste finale. (SJH)

