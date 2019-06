Exclusief voor abonnees Selattin Defevere m/v van de week 29 juni 2019

Specialiseren, uitblinken, toespitsen: het is in het leven niet zonder belang. Maar van alle markten thuis zijn, kan een mens ook ver brengen. Van niets te veel kunnen, maar toch van alles een beetje. Selattin Defevere won er de trofee van Homo Universalis mee, in 'Iedereen beroemd'. Een tutje kunnen terugvinden in een ballenbad of een kauwgom opblazen: er zijn momenten dat zulke behendigheid meer waard is dan een masterdiploma.