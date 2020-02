Exclusief voor abonnees Sekswerkster gaat filosofie studeren 10 februari 2020

Sinds haar passage bij 'Van Gils & gasten' en de vele interviews die erop volgden, is Sigrid Schellen misschien wel de bekendste escort van het land. Dat de 32-jarige uit Bree nu besloten heeft om opnieuw te gaan studeren, gaat dan ook niet onopgemerkt voorbij. Vanaf vandaag start ze aan de opleiding wijsbegeerte aan de KU Leuven. "Goh, misschien zal ik wel even opvallen, maar ik ga ervan uit dat niemand mij anders gaat behandelen. Toch niet in deze richting - van filosofiestudenten verwacht je toch dat ze een open blik hebben." Meer dan 10 jaar geleden begon Schellen al eens aan de opleiding taal- en letterkunde, maar die maakte ze nooit af. "Deze keer is mislukken geen optie. Ik zal een kleine versnelling lager schakelen met mijn fantastische job, maar volledig stoppen is niet nodig. Mijn uren zijn flexibel, dus ik kan alles netjes inplannen." Wat ze wil bereiken met haar studies? "Wijzer worden, dat wil ik vooral. Mijn job zal ik er niet per se van maken."

