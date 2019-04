Exclusief voor abonnees Sekswerk voor mensen met beperking krijgt extra ondersteuning 01 april 2019

Het Vlaams Parlement stemt overmorgen over een resolutie om meer geld vrij te maken voor seksuele dienstverlening aan mensen met een beperking. Dat wordt aangeboden door de vzw Aditi, dat een tachtigtal seksuele dienstverleners inschakelt: kinesisten, huisvrouwen of gewone burgers die in hun vrije tijd sekszorgen aanbieden aan mensen die wegens hun beperking niet zelfstandig aan hun seksuele behoeften kunnen voldoen. Vandaag krijgt de vzw 40.000 euro subsidie van de Vlaamse overheid. Onvoldoende, meent de vzw, die 2,5 voltijdse werknemers extra wil aanwerven. Vlaams Parlementslid Martine Taelman (Open Vld) meent dat de seksuele noden van mensen met een beperking te lang onder de mat zijn geschoven en zal er in het parlement voor pleiten om dat geld vrij te maken. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) is bereid dat nog deze legislatuur te doen.

