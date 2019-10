Exclusief voor abonnees Seksuolotte wordt expert in 'Blind getrouwd' 31 oktober 2019

00u00 0

In het vijfde seizoen van de VTM-topper 'Blind getrouwd' zullen enkele nieuwe experten aantreden. Lotte Vanwezemael (27, foto), die als Seksuolotte MNM-luisteraars adviseert en recent nog hoog scoorde in 'De slimste mens', zal binnenkort de koppels bijstaan. Dat vertelde ze gisteravond in de VTM-talkshow 'Wat een dag'. Andere nieuwkomers zijn klinisch seksuoloog, relatie- en psychotherapeut Filip Geelen (36) en klinisch psycholoog Sarah Hertens (44).

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu