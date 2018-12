Seksuele opvoeding over hoe je wél zwanger wordt 07 december 2018

Bij seksuele voorlichting krijgen tieners veelal te horen hoe je niét zwanger wordt, met uitleg over voorbehoedsmiddelen. Op een middelbare school in Mechelen was dat gisteren heel anders: de vierdejaars Haarzorg en Restaurantkeuken leerden wanneer je het meest kans maakt om wél zwanger te worden. "1 op de 6 koppels krijgt te maken met ongewenste kinderloosheid", vertelden medewerkers van de vzw Kinderwens. "Veel jongeren denken dat zwanger worden vanzelf gaat. Wanneer ze er later mee geconfronteerd worden dat dat niét zo is, schrikken ze." Kinderwens pleit ervoor om niet enkel seksuele, maar ook reproductieve voorlichting te geven, zodat ook het vermijden van onvruchtbaarheid aan bod komt. "Gezien we gemiddeld steeds later aan een gezin beginnen, moeten jongeren ook weten dat dit gevolgen heeft." Kinderwens wil op tournee langs scholen om zoveel mogelijk leerlingen te bereiken. (WVK)

