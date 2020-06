Exclusief voor abonnees Seksuele intimidatie op straat piekt door lockdown: "Geen sociale controle" 16 juni 2020

Tijdens de lockdown was er een piek in het aantal meldingen rond seksuele intimidatie bij Plan International België. Die ngo verdedigt gelijke rechten voor meisjes en kinderrechten. "Veel meldingen hadden te maken met het gebrek aan sociale controle op straat", zegt Wouter Stes van Plan International. "De kans op eventuele getuigen was veel kleiner. Voor sommige plegers voelde het daarom alsof ze vrij spel hadden."

