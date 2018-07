Seksueel ongewenst gedrag in trein neemt toe 09 juli 2018

Het aantal gevallen van seksueel ongewenst gedrag in de trein en in de stations van de NMBS is de afgelopen jaren gestegen. Dat blijkt uit cijfers van federaal minister van Mobiliteit François Bellot. In 2016 waren er bij het Security Operations Center (SOC) van de spoormaatschappij 143 oproepen in verband met zedenfeiten, op een totaal van 81.823 binnengelopen telefoontjes. Een jaar eerder ging het om 101 oproepen, melden 'La Libre Belgique' en 'La Dernière Heure'.

HLN