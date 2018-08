Seksueel misbruik column 25 augustus 2018

Gisteren vertrok ik naar Melbourne om er tijdens een conferentie de kerkrechtelijke aanbevelingen van de Australische Royal Commission over kindermisbruik te analyseren. Haar rapport haalde in december de wereldpers. Onder meer de katholieke kerk kwam er niet goed uit. Dat was niet de eerste keer. Ook niet de laatste. De voorbije maanden boden de Chileense bisschoppen collectief hun ontslag aan omdat ze seksueel misbruik door priesters hadden toegedekt. De gewezen aartsbisschop van Washington, Theodore McCarrick (88) moest zijn kardinaalshoed inleveren. Hij zou zelf dader zijn, een definitieve uitspraak volgt later. En vorige week verscheen een rapport waaruit blijkt dat in de Amerikaanse staat Pennsylvania over een periode van 70 jaar meer dan 300 priesters kinderen seksueel hebben misbruikt. Bisschoppen en andere kerkleiders zwegen.

