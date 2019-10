Exclusief voor abonnees Seksueel misbruik van minderjarigen kan niet meer verjaren 17 oktober 2019

Seksueel misbruik van minderjarigen kan zeer binnenkort niet meer verjaren. De Kamercommissie Justitie heeft daartoe gisteren het wetsvoorstel van sp.a-voorzitter John Crombez en N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel goedgekeurd. Vandaag bedraagt de verjaringstermijn 15 jaar, maar vaak duurt het langer alvorens slachtoffers klaar zijn om met hun verhaal naar buiten te komen. Dan is het misbruik soms al verjaard. Dat kan binnenkort niet meer - al zal het na meer dan 15 jaar nog steeds moeilijk zijn om bewijs te vinden, waardoor veel klachten en onderzoeken bij gebrek aan bewijs uiteindelijk zullen eindigen zonder vervolging. Dat is dan ook de reden dat Ecolo-Groen zich als enige fractie onthield bij de stemming. De tekst moet nu nog worden goedgekeurd in de plenaire vergadering. (ARA)

