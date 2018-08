Seksueel gefrustreerde dolfijn terroriseert Frans strand 28 augustus 2018

De burgemeester van Landévennec in Bretagne heeft een zwemverbod afgevaardigd op zijn strand. Reden is een seksueel gefrustreerde dolfijn die de badgasten lastigvalt. Het dier - dat Zafar gedoopt werd - dook enkele maanden geleden voor het eerst op in de baai van Brest. Hij amuseerde toeristen met zijn capriolen en liet soms zelfs mensen zijn rugvin vastnemen om hen vervolgens een eindje voort te trekken door het water. Enkele weken geleden begon Zafar zich echter helemaal anders te gedragen - in een staat van seksuele opwinding. Sindsdien jaagt hij de lokale bevolking en de toeristen de stuipen op het lijf. Hij verhinderde zelfs zwemmers om terug te keren naar het strand en duwde met zijn neus een vrouw uit het water zodat ze door de lucht vloog. Het dier probeerde ook al tegen kajaks en kleine bootjes op te rijden. (KVDS)

