Seks is goed voor geheugen 19 mei 2018

00u00 0

Koppels van middelbare leeftijd die regelmatig seks hebben, ontwikkelen een diepere emotionele band met hun partner én kunnen zich recente gebeurtenissen beter herinneren. Seks is met andere woorden goed voor het geheugen, zo blijkt uit een Australische studie. Helaas konden de wetenschappers geen verband vaststellen tussen seks en het geheugen op latere leeftijd. De onderzoekers van de University of Wollongong bestudeerden de gegevens van meer dan 6.000 50-plussers. Ze vroegen hen een vragenlijst in te vullen over hun seksleven en over hoe intiem ze waren met hun partner. (LVB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN