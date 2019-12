Exclusief voor abonnees Sekkaki en medevluchter internationaal geseind 23 december 2019

Sinds donderdagavond ontbreekt elk spoor van de twee gevangenen die ontsnapten uit de gevangenis van Turnhout. Speurders gaan ervan uit dat Oualid Sekkaki (26) en Abderrahim Baghat (38) niet langer in de buurt van de gevangenis of in Turnhout zijn. Omdat ze mogelijk naar het buitenland zijn gevlucht, staan ze ook internationaal geseind. Het Gevangeniswezen voert met experts een intern onderzoek naar hoe de ontsnapping is kunnen gebeuren. Aanvankelijk verdwenen er vijf gevangenen, maar twee uur na de feiten konden drie van hen al opnieuw worden ingerekend in de buurt. Vandaag bezoekt Paul Van Miert (N-VA), de burgemeester van Turnhout, de gevangenis. Hij wil zelf kunnen vaststellen op welke manier de twee konden ontsnappen. (BJM)

