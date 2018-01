SEIZOENSRECORD 16 pogingen in kader 26 januari 2018

Club Brugge-KV Oostende was een spektakelwedstrijd. We noteerden 29 doelpogingen, waarvan 16 in het kader: 9 van Club, 7 op het conto van Oostende. Die 29 doelpogingen zijn een evenaring van het record van Antwerp-Moeskroen. Daarvan kwamen er toen wel maar 13 in het doelkader terecht. De 16 pogingen in het kader van gisteravond zijn goed voor een seizoensrecord.