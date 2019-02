Seizoensdebuut Gilbert en Lampaert 14 februari 2019

Sep Vanmarcke is lang niet de enige Belg die van vandaag tot zondag in actie komt in de Ronde van de Provence. Bij Deceuninck-Quick.Step maken Philippe Gilbert, Yves Lampaert, Tim Declercq en Pieter Serry hun seizoensdebuut. "We hebben hardrijders en punchers mee", zegt ploegleider Brian Holm. "De eerste rit is een korte tijdrit waarin we al iets kunnen tonen. Het heuvelachtige en bochtige parcours van de dagen erna moet onze renners liggen: wij willen meedoen voor rit- en eindwinst."

