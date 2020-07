Exclusief voor abonnees Seizoen voorbij voor Januzaj 04 juli 2020

Pech voor Adnan Januzaj. Net nu de 25-jarige winger op dreef is en Real Sociedad na vier nederlagen op rij eindelijk nog eens kon winnen, moet hij een streep trekken onder zijn seizoen. De Rode Duivel blesseerde zich donderdag tegen Espanyol (2-1) aan de hamstrings. Het zou gaan om een partiële spierscheur die hem minstens drie weken aan de kant houdt. Op 19 juli is de competitie al afgelopen, Januzaj mist de laatste vijf speeldagen. Slecht nieuws is dat voor Real Sociedad, dat zevende staat en nog altijd in de running is voor een Europees ticket, maar zich geen misstap kan veroorloven met de hete adem van Bilbao in de nek. Real Sociedad is ook bekerfinalist, maar die datum ligt nog niet vast. Op sociale media probeerde Januzaj er alvast de moed in te houden: "Hindernissen horen bij het leven, maar ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren." (VH)

