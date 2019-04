Exclusief voor abonnees Seizoen casteels wellicht voorbij 09 april 2019

Domper voor Koen Casteels: zijn seizoen zit er wellicht op. De doelman blesseerde zich zaterdag tijdens de opwarming voor het duel tegen Hannover. Wolfsburg maakte nu bekend dat de Rode Duivel een scheur in de rechterdij opliep. Casteels is nochtans aan een sterk seizoen bezig bij 'Die Wölfe', met negen clean sheets in 26 competitieduels. Mede daardoor prijkt zijn club op een knappe zesde plek, die recht geeft op een Europees ticket. Mogelijk komen ook de interlands tegen Kazachstan (8 juni) en Schotland (11 juni) in het gedrang. (VDVJ)