Seingever stuurt renners verkeerd: 19-jarige in coma 18 maart 2019

Een jonge wielrenner, de 19-jarige Stef Loos, is levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij gisteren tijdens een koers in Doornik werd aangereden door een bestelwagen. De belofterenner uit Dessel was samen met twee anderen door een seingever in de verkeerde richting gestuurd. Daardoor belandden ze op een kruispunt dat niet beveiligd was, waar de bestelwagen hen aanreed. Loos liep een zwaar hersentrauma op en lag gisteravond in coma. De twee andere renners werden ook naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De politie van Doornik onderzoekt het ongeval.