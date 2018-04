Segway en hoverboard mogen voortaan 25 km/u 21 april 2018

00u00 0

Met een Segway, hoverboard of elektrische step mag je voortaan 25 km/u halen, 7 km/u sneller dan nu. Dat is ook de toegelaten snelheid in de rest van Europa. Veel toestellen mochten daardoor niet verkocht worden in ons land, omdat ze een te hoge maximumsnelheid hadden. De verhoging is echter niet zonder gevaar, waarschuwen experts. "Wanneer een persoon van 70 kilogram met 25 km/u valt of botst, is de impact dubbel zo groot als bij 18 km/u", zegt Jos Vander Sloten, professor Biomechanica aan de KU Leuven. "Een helm dragen zou geen overbodige luxe zijn." (KSN)