Secundair onderwijs vraagt uitstel voor nieuwe eindtermen 13 november 2018

De directies van het secundair onderwijs trekken aan de alarmbel over de geplande modernisering van het secundair onderwijs en de nieuwe eindtermen. Die moeten (voor de eerste graad) ingaan op 1 september 2019, maar volgens de Vereniging van Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO) is er nog te veel onduidelijkheid voor directies en leerkrachten en is er meer tijd nodig. "De eindtermen zijn tot op heden nog niet definitief goedgekeurd (ze moeten nog door het parlement, red.), er zijn nog geen leerplannen en er kunnen nog geen methodes aangemaakt worden", klinkt het. Ze vragen dan ook dat onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) de modernisering uitstelt. Maar Crevits houdt vast aan de afgesproken datum, omdat die er net kwam in overleg met het onderwijsveld. (ARA)

