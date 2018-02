Sector vraagt lagere btw bij vernieuwbouw 21 februari 2018

00u00 0

De federatie van Belgische bouwmaterialenproducenten (BMP) dringt aan op een verlaagd tarief voor de btw op vernieuwbouw. Dat is volgens de federatie nodig in de strijd tegen de klimaatopwarming. BMP wijst op de slechte isolatiegraad van gebouwen in ons land en de noodzaak om te voldoen aan internationale klimaat- en energiedoelstellingen, soms op straffe van boetes. Zeker ook gezien de trend naar meer maar kleinere gezinnen, zien ze de noodzaak aan aangepaste woningbouw. "Bij oude energieverslin-dende woningen in niet al te beste staat heeft renoveren nog weinig zin. Om energetische, bouwtechnische of gezondheidsredenen is het vaak interessanter om ze te slopen en herop te bouwen", klinkt het. "Een verlaagd btw-tarief van 6% stimuleert de optie afbraak en wederopbouw."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN