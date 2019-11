Exclusief voor abonnees Secretariaat van de Sint is weer open 15 november 2019

Naar goede gewoonte heeft bpost z'n Sintsecretariaat weer geopend. Iedereen die vóór 29 november een briefje of tekening stuurt naar Sinterklaas, Spanjestraat 1, 0612 Hemel krijgt ten laatste op 6 december een antwoord - en wie weet ook een cadeautje. Frankeren hoeft niet, je eigen adres vermelden op de achtergrond van de envelop doe je best wél. Over het hele land zijn meer dan 2.000 speciale sintbrievenbussen voorzien: klassieke rode bussen die zijn voorzien van een mijter en witte baard. Vorig jaar werden meer dan 300.000 brieven verstuurd naar de goedheiligman.